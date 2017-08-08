PROFESÖRÜN ARKASINDAN DAVUL ÇALDIRAN REKTÖR, 5 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Çukurova Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, öğretim üyeliği görevinden emekli olan Prof. Dr. Rıza Kanber'in arkasından davul çaldırdığı için 5 bin lira tazminat ödeyecek.
1 Temmuz 2011'de dönemin rektörü Prof.Dr. Akınoğlu'na karşı, "Gittiğiniz yol doğru değil. Üniversiteyi bilimden uzaklaştırıp ayrımcılık yapıyorsunuz" diyerek tavır alan 46 yıllık bilim adamı Kanber, iddiaya göre Rektör'ün hedefi oldu. Prof.Dr. Akınoğlu'nun, "Emekli olduğun gün arkadan davul- zurna çaldıracağım" dediği konuşulurken, profesörün emekli olduğu gün de fakülte önünde davul çalındı. Bazı öğretim üyeleri aşağı inip davulcuları kovdu. Üniversite basın bürosundan yapılan açıklamada ise davulun 'jest ve sürpriz' amacıyla çalındığı belirtildi. Bunun üzerine Prof.Dr. Kanber, kendisini 'toplum önünde aşağıladığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu' gerekçe gösterip Prof.Dr. Akınoğlu hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof.Dr. Akınoğlu ise olayla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaparak, davul çaldırılması olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
YARGITAY GENEL KURULU ONADI
Adana 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada Prof. Dr. Alper Akınoğlu hakkında hakaret ederek Prof. Dr. Rıza Kanber'in mesleki itibarını zedelediği iddiasıyla 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi ise kararı kısmen bozdu. Yerel mahkeme önceki kararında direnince, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alınarak yerel mahkemenin kararı onandı.
YÖK SORUŞTURMA AÇMIŞTI
Aynı konuda YÖK tarafından açılan idari soruşturmada 'takipsizlik' kararı verilmiş, Danıştay da YÖK kararını onaylamıştı.
Kaynak: haberinburada
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