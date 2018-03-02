Prof. Dr. Celal Şengör, "Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır" diyerek Osmanlı Sultanı'na hakaret etti.

Prof. Dr. Celal Şengör, "Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır" dedi.

KANUNİ'YE HAKARET ETTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, 'Osmanlı İmparatorluğu'na altın çağını yaşatan Padişah' olarak bilinen ve Avrupalıların 'Muhteşem Süleyman' olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman'a (1. Süleyman) hakaret etti.

"KANUNİ GİBİ BİR SALAK"

Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis'in kişiliklerinden bahsettiği sırada, "Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika'ya falan gitmiştik" dedi.

Celal Şengör ve Fatih Altaylı

ALTAYLI MÜDAHALE ETTİ: CELAL HOCA'YI FAZLA KONUŞTURMAYALIM

Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı ise, Şengör'ün konuşmasının ardından, "Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca'yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman'a hakaret eden Celal Şengör, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" şeklindeki sözleriyle de büyük tepki çekmişti.

Kaynak: haberinburada