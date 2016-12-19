

Çoklu organ yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybeden Aydınlar Ocağı kurucularından 90 yaşındaki Prof. Dr. Süleyman Yalçın için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.







Tören dolayısıyla camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalçın'ın çocukları Sinan ve Selim Yalçın'a taziye dileklerini iletti.







Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Yalçın'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.







kaynak:habertürk