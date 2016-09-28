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probiyotikler salgın hastalıklardan korunmada etkili

PROBİYOTİKLER SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMADA ETKİLİ

Probiyotik ve Prebiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, özellikle salgın hastalıklara kapı aralayan mevsim geçişlerinin yaşandığı dönemlerde probiyotik kullanımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tarih : 28 Eylül 2016, 13:58
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Özellikle mevsim geçişlerinda probiyotik kullanımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Probiyotik ve Prebiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, bir kişi yılda 7 defa soğuk algınlığıyla karşılaşırken, probiyotik kullananlarda bu oranın 2-3'e düştüğünü kaydetti.



Karakan, yaptığı açıklamada, salgın hastalıkların en fazla ortaya çıktığı mevsim geçişlerinde yapılması gereken en önemli şeyin "bağışıklık sistemini güçlendirmek" olduğunu ifade ederek, bunun için en etkili yollarından birinin probiyotik kullanımı olduğuna işaret etti.



Probiyotik içeren başta yoğurt olmak üzere çeşitli süt ürünleri, bunların tamamlayıcıları formları ve tablet, kapsül ve sıvı şeklindeki probiyotiklerle ishal başta olmak üzere birçok salgın hastalığın önüne geçilebildiğini anlatan Karakan, bağırsaklarda, vücut hücre sayısının 10 katı kadar bakteri yaşarken, bağırsaktaki yararlı ve zararlı bakteri dengesizliğinin birçok hastalığa yol açabildiğini belirtti.








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