PRİNCE'IN ÖLÜM NEDENİ AŞIRI DOZDA İLAÇ!
Geçtiğimiz yıl ani ölümüyle sevenlerini üzen Amerikalı müzisyen Prince'ın evinde yapılan aramalarda, kullananda uyuşturucu etkisi veren ağrı kesiciler bulunduğu ortaya çıktı.
Mahkeme belgelerinde; yakınlarının ifadelerine göre, dünyaca ünlü şarkıcı Prince'ın ölmeden önceki son dönemlerinde yalnız kalmak istemesinin aşırı dozda ilaç kullanmasından kaynaklandığına dikkat çekildi.
ABD'li emniyet yetkilileri, 21 Nisan 2016 tarihinde hayatını kaybeden şarkıcının ölümünün opioid ilacından kaynaklandığını açıklamıştı. Mahkemenin beyanıyla bu açıklama doğrulanmış oldu.
Mahkeme kayıtlarında ayrıca, Prince'ın kullandığı bazı ilaçların özel koruması Kirk Johnson adına yazıldığı belirtildi.
kaynak:milliyet
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