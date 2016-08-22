PRİNCE'İN KULLANDIĞI İLAÇLAR 'YANLIŞ ETİKETLENMİŞ'
ABD medyası, 21 Nisan'da evinde ölü bulunan şarkıcı Prince'in kullandığı aşırı kuvvetli ilaçların etiketinde, daha az kuvvetli bir maddenin yazılı olduğunu duyurdu.
Minneapolis star Tribune gazetesi, Prince'in evinde bulunan ilaçların tehlikeli miktarda sentetik opioid fentanil (vücutta morfin etkisi gösteren kimyasal madde) içerdiğini, ancak ilaçların üzerindeki etikette hidrokodon (daha az etkili bir opioid) etiketi bulunduğunu yazdı.
Prince'in Haziran ayında tamamlanan otopsisinde ölüm nedeni "yanlışlıkla aşırı dozda fentanil alımı" olarak açıklanmıştı.
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