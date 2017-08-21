Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, gündemde yer alan; yapılandırma bozulmadan borçların banka kredileri ile ödenebilmesinden kaçak işçilerin tespit edilmesi için geliştirilen 'ajan sistemi'ne, yaşlılık toplu iadesi ödemelerinden otostop ile yolcu alan şoförlerin dikkat etmeleri gereken hususlara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Nacar, çalışanların, emekliliklerine 3,5 yıl kala SGK'ya ödenen primi emekli olana kadar yüzde 25 artırarak ödedikleri takdirde, 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında maaş alabileceklerini belirtti.

"ESNAFA BİR YAPILANDIRMA DAHA GELİYOR"

Yapılandırma borçlarının bozulmadan banka kredileri ile ödenebileceğini ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, "Geçmiş dönemlerde çalışan ve iş yerleri olan vatandaşlarımıza, esnaf arkadaşlarımıza zaten bir borçtan dolayı yapılandırma vardı. Fakat bu yapılandırmayı ödemeyenler için yeniden şimdi önümüzdeki günlerde bir yapılandırma geliyor. Tekrardan borçları taksitlendirme imkânı gelecek. Ben buradan yapılandırmaları tekrar bozulmasın diye bir ödeme imkânı olduğunu; bunu da bankadan kredi çekerek, bir kereye mahsus yapılandırma çıkan borcu kapatarak böylelikle yapılandırma borcunu bir daha ödemeyip, 'faizler tekrar karşıma gelmesin' diye korkmalarından kurtulup banka kredisiyle tek kalemde ödeyerek böylelikle banka üzerinden borçlanmaları devam edip, isterlerse ileride banka borçlarını ödemede zorluk bile çekseler o vatandaşlarımız en azından yapılandırmanın bozulma derdinden, korkularından kurtulmuş olacaklar" dedi.

"EĞER VATANDAŞ İSTERSE EMEKLİ MAAŞLARINI 2 BİN YA DA 2 BİN 500 TL'YE KADAR ALABİLİR"Çalışanların, emekliliklerine 3,5 yıl kala ödedikleri primi artırarak yüksek emekli maaşı alabileceklerine vurgu yapan Nacar, "Çalışma yılını 20 ve 25 yıl olarak, kadın ve erkek olarak ayırıyoruz. Ben burada son 3,5 yıl kavramına çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Eğer vatandaş isterse emekli maaşlarını 2 bin ya da 2 bin 500 TL'ye kadar alabilir. Bunu da son 3,5 yıl çalıştıkları maaşın üzerine yüzde 25 koyarak, artırarak devam ettirdikleri takdirde 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında emekli maaşlarını alabilecekler" diye konuştu."EMEKLİYE SENEDE 6 AY BOYUNCA İKİ KERE ZAM VERİLECEK"Asgâri ücret artışlarında emeklilere de senede iki kere düzenli bir şekilde ek ödeme yapılmasının düşünüldüğünü belirten Erhan Nacar, "Aslında senede iki kere normal şartlarda her asgâri ücretin artışında emekliye bir zam zaten var. Çünkü ekonomik sistemde ekonominin Türkiye'de yükseldiği bir durumda emeklinin maaşında bir düşme söz konusu. Asgari ücret artışlarında emekliye senede iki kere düzenli bir şekilde zaten ek bir destek düşünülüyor. Zaten emekliye geçtiğimiz yıllarda da bu imkânlar sağlandı. Yani emekliye senede 6 ay boyunca iki kere zam verilecek" ifadelerini kullandı.KAÇAK İŞÇİLERİN YAKALANMASI İÇİN 'AJAN SİSTEMİ' GELİYORYakın zamanda 'ajan sistemi'nin geleceğini ve merdiven altı çalışan işçilerin tespit edilebileceğini ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, " Biliyorsunuz ki ülkemizde Suriyeli çalışanlar var ve bunlar merdiven altında çalışıyorlar. Ajan sistemi gelecek. Yani bir ajan artık normal bir işçi kardeşimizi, normal bir sivil vatandaş gibi gidip sigortasız çalışıyorsa merdiven altında, Alo 170'e ihbar ederek direkt o kişinin orada çalıştığı o dakika, o gün içerisinde ajanlar müfettişler kanalıyla gidip, ispat edip; tespit edip hem kişiyi çalıştıran; işçiye işverene yaptırım idari para cezaları kesildiği gibi, hem de o çalışan kaçak işçilerin geriye dönük kaç zamanlı çalıştığına dair işlemlerinin yapılarak tekrardan prim günlerini ödettirmesi gibi imkân var" şeklinde konuştu."5 YIL BORÇLANMA HAKKININ VERİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Günü eksik olanlar için önümüzdeki zamanlarda bir düzenleme yapılabileceğine işaret eden Erhan Nacar, "Aslında SGK eksik günü olanlara; bir yaşa takılanların problemi var. Biliyorsunuz staj sürelerinde sayılmama var. Dolayısıyla eksik olan günlerle ilgili şuanda normal şartlarda verilen bazı teklifler var. Ben önümüzdeki günlerde 5 yıl borçlanma hakkının bin 800 gün borçlanma hakkının verilebileceğini düşünüyorum. Buradan da ilgililere eksik günü olanlara da söylemek istiyorum. Çok yakın zamanda 2017 yılı ve 2018 yılı onların günlerini geriye dönük ödeyip emekli olma yılı olabilir. Buradan da bildirmek istiyorum" dedi.PRİM GÜNÜ DOLMAYANLAR TOPLU ÖDEME ALABİLİREmekli olmak istemeyen ya da bir takım problemler yaşayarak emekli olma ihtimali ortadan kalkmış olan vatandaşların 'yaşlılık toplu iadesi' adı altında geriye dönük yatırmış olduğu primlerin iadesini alabileceklerin vurgulayan Nacar, "Yıllardır çalışıyor vatandaş ama emekli olmaktan vazgeçti. Yaşlı çalışacak gücü yok yatırmış olduğu primleri isterse SGK'dan iade alabilir. Buna da yaşlılık toplu iadesi diyoruz. İstedikleri zaman geriye dönük yatırmış olduğu bütün primleri yaşlı olması sebebiyle toplu olarak alabilecekler" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada