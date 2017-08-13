Prim borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lular için, peşin ödemeler ve ilk taksit ödemesinde son gün 31 Ağustos. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor.

Yapılandırma, prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürecek. Bu kişiler, yapılandırmada borçlarını peşin seçeneği tercih etmişse ödemeyi yapar yapmaz, taksitli ödemeyi seçmişse ödemeler tamamlanır tamamlanmaz emekli olabilecek. Borcunu peşin ödeyip hemen emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayan Bağ-Kur'lular için düşük faizli kredi imkanı da var. Bağ-Kur'lular 31 Ağustos'a kadar krediyle borcunu kapatıp emekli olabilecek.

PRİM BORCU İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Takvim'in haberine göre, kredinin geri ödemesini de emekli maaşıyla yapacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, yeniden yapılandırma kapsamındaki Bağ- Kur'lulara, borçlarını ödeyip emekli olabilmeleri için herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanma imkanı sağlandığını söyledi.

Palandöken, "Emekliliği gelip de prim yapılandırması yapanlar için emekli maaşına bağlı düşük faizli kredi verilmesi, bulunmaz bir fırsat. Bu fırsat çok iyi değerlendirilmeli" dedi.

Kaynak: haberinburada