

SGK'dan yapılan açıklamada, 30 Haziran 2015 günü prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumlarının tahsilat sistemleriyle iletişiminde yaşadığı yoğunluktan dolayı teknik problemler yaşandığı belirtilerek, prim ve diğer tahsilatlarda aksaklıklar oluştuğu kaydedildi.



















Prim ve diğer ödeme yükümlülerinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin 3 Temmuz 2015'in gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedilerek bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı ifade edildi.