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prim borçlarında son durum!

PRİM BORÇLARINDA SON DURUM!

Türkiye'de işsizlikle mücadele için başlatılan istihdam seferberliği kapsamında, prim borçları 9 ay boyunca ertelenebilecek.

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:37
Puan Ver : Prim Borçlarında Son Durum!(10/10)13


Türkiye'de işsizlikle mücadele için başlatılan istihdam seferberliği kapsamında; prim ve maaş desteklerinin yanında ödemelerin ertelenmesine de başlandı.



6770 sayılı kanun ile işverenlerin Aralık 2016 ile Ocak ve Şubat 2017 tarihlerine ait SGK primleri 9'ar ay ertelenmiş oldu. Başvuru gerekmeden gerçekleşecek olan ertelemelerde, faiz alınmadan Aralık Ocak ve Şubat ayında ödenmesi gereken primler 9 ay sonra ödenecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; işverenler bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görüp ödeyecek. Bu işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde bunları da ödeyebilecekler. Ödemezlerse vade 9 ay sonraya kendiliğinden ertelenmiş olacak.



 



kaynak:habertürk








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