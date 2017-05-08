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prey inceleme puanları ortaya çıkıyor

PREY İNCELEME PUANLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Şu aralar oyun gündeminin en önemli konu başlıklarından biri olan Prey inceleme puanları ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. İşte detaylar.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:42
Puan Ver : Prey İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor(8/10)7


Şu aralar oyun gündeminin en önemli konu başlıklarından biri olan Prey inceleme puanları ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. İşte detaylar.



Arkane Studiosve Human Head Studiostarafından geliştirilen FPStemalı aksiyon oyunu Prey geçtiğimiz gün raflardaki yerini aldı. Normal şartlar altında bir oyun satışa sunulmadan önce inceleme yazıları yayınlanmış olurdu. Ya da en kötü ihtimalle ilk inceleme yazıları oyunun çıkışıyla eş zamanlı olarak okuyuculara sunulmuş olurdu. Fakat Bethesda'nın yeni yayıncılık politikası yüzünden henüzPreyile ilgili doğru dürüst incelemeler görebilmiş değiliz.



ZiraBethesda, birçok oyun mecrasınaPrey'in inceleme kodlarını oyunun çıkışı ile eş zamanlı olarak göndermiş durumda. O yüzden oyun yayınlanmış olmasına karşın hala Preyile ilgili doğru dürüst bir inceleme yazısı ya da videosu görebilmiş değiliz.



Oyun hakkında ilk inceleme puanları geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Prey incelemepuanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.



Press Start – 9

Attack of the Fanboy – 4.5/5

Gadgets 360 – 9

GamePro [German] – 85/100



Prey incelemepuanları ile ilgili olarak aslında söylenecek fazla bir söz yok. Zira daha oyun 3-4 mecra tarafından incelenmiş durumda. Acele bir şeklide yapılmış olan bu incelemelerin ne derece sağlıklı olduğu da zaten tartışılır. O yüzden daha detaylı Prey incelemeyazıları için biraz beklemek daha sağlıklı olacak.



Bu arada dip not olarak belirtelim. Prey, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunuldu.



Inhumans tanıtım videosu yayınlandı!








Etiketler: Prey  İnceleme  Puanları  Ortaya  Çıkıyor    haber

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