Ayosafya'ya Gelen İki Kişi Aniden Namaza Durdu
Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı
Fikret Orman'dan Demirören'e: 10 Milyon Lira Verin Şenol Güneş'i Alın
Müritlerinin Öldürdüğü Hoca Davasında Yıllar Sonra Beraat Kararı
Filmleri Aratmayan Operasyon! Polis, Polisi Böyle Gözaltına Aldı
Vajinismus Kader Değildir, Çözümü Mümkün!
Antalya Demir Ağlarla Örülüyor
Yol Yapım Çalışmasında Roma Dönemine Ait 2000 Yıllık Mezar Bulundu
Tarihi Yaş Zirvesi Başladı! İşte İlk Fotoğraf
Emenike'nin Gollerimi Buraya Sakladım Açıklaması Fb'lileri Kızdırdı
Aldatıldığını Düşünen Hamile Akademisyen Hastanenin Penceresinden Atladı
Fena Faka Bastı! Yanlış Adama Çatan Hırsız, Bayılana Kadar Dayak Yedi
Galatasaray: Ada Satılmayacak
Ralli Şampiyonası'nda Pilot Yarışı Kaybetsin Diye 4 Kadın Soyundu
Arkadaşlarına Veda Etti! Neymar, Futbol Tarihine Geçecek
Ankara Ve İzmir'de Okul Servisi Ücretleri Belli Oldu
Son Dakika! Marmaris'te Tekne Battı! Ölü Ve Yaralılar Var
Anıtkabir'i Ziyaret Eden Başbakan, Saygı Duruşunun Ardından Fatiha Okudu
Hendeğe Düşen Kangurunun İmdadına İşçiler Böyle Yetişti
E-5'in Ortasında Kedi Kurtarma Operasyonu: Araçlar Görmezden Geldi

Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı

PRENSES DİANA'NIN GİZLİ KAYITLARI İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRDI

Prenses Diana'nın evliliği hakkındaki gizli konuşmaları İngiltere'yi karıştırdı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı(8/10)4

Sırlarla dolu talihsiz ölümü tartışma konusu olan Prenses Diana'nın ölümünden önce çekilen belgeselinin İngiliz kanalında yayınlanacak olması tartışma yarattı.

TÜM SIRLARINI ANLATTIĞI BELGESEL, PAZAR GÜNÜ YAYINLANACAK

Evliliğinden, Prens Charles ile olan cinsel yaşamına, Dodi Al-Fayed ile ilişkisinden gençliğinde uğruna kraliyet ailesinden ayrılmayı düşündüğü ilişkisine kadar tüm sırların anlatıldığı belgesel, Pazar günü yayınlanacak.

CİNSEL YAŞAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Prens Charles'ın 19 yaşındayken kendisiyle ilgilenmesinden hoşlanan Diana, evliliğin bu durumu sarstığını söylüyor. Evliliklerinde üç haftada bir defa birlikte olduklarını, çocuklarının 8 yaşında olmasından yola çıkarak bunun da 6-7 yıl önce olduğunu belirtiyor. Kraliçe Elizabeth'ten evliliklerini kurtarmak için yardım istediği, Kraliçe'nin "Ne yapmalısın bilmiyorum. Charless umutsuz vaka." dediği kaydediliyor.

DIANA'NIN GÖRÜNTÜLERİ 1992-93 YILLARINDA ÇEKİLDİ

Prenses Diana'nın bu görüntüleri 1992-93 yıllarında Kensington Sarayı'nda güzel konuşma koçu Peter Settelen tarafından kaydedildi. Settelen'in avukatı konuya dair tüm kayıtların gizli tutulduğunu ancak yargı mücadelesi sırasında gizliliğin kaldırılmak zorunda kaldığını belirtti. "Peter, Diana'nın günah çıkardığı biri, doktoru, terapisti ya da avukatı değildi. Evliliğinde sorunlar olduğu tüm dünya tarafından apaçık bilinen bir gerçek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Prenses  Diana  Nın  Gizli  Kayıtları  İngiltere  Yi  Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER