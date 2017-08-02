Sırlarla dolu talihsiz ölümü tartışma konusu olan Prenses Diana'nın ölümünden önce çekilen belgeselinin İngiliz kanalında yayınlanacak olması tartışma yarattı.

TÜM SIRLARINI ANLATTIĞI BELGESEL, PAZAR GÜNÜ YAYINLANACAK

Evliliğinden, Prens Charles ile olan cinsel yaşamına, Dodi Al-Fayed ile ilişkisinden gençliğinde uğruna kraliyet ailesinden ayrılmayı düşündüğü ilişkisine kadar tüm sırların anlatıldığı belgesel, Pazar günü yayınlanacak.

CİNSEL YAŞAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Prens Charles'ın 19 yaşındayken kendisiyle ilgilenmesinden hoşlanan Diana, evliliğin bu durumu sarstığını söylüyor. Evliliklerinde üç haftada bir defa birlikte olduklarını, çocuklarının 8 yaşında olmasından yola çıkarak bunun da 6-7 yıl önce olduğunu belirtiyor. Kraliçe Elizabeth'ten evliliklerini kurtarmak için yardım istediği, Kraliçe'nin "Ne yapmalısın bilmiyorum. Charless umutsuz vaka." dediği kaydediliyor.

DIANA'NIN GÖRÜNTÜLERİ 1992-93 YILLARINDA ÇEKİLDİ

Prenses Diana'nın bu görüntüleri 1992-93 yıllarında Kensington Sarayı'nda güzel konuşma koçu Peter Settelen tarafından kaydedildi. Settelen'in avukatı konuya dair tüm kayıtların gizli tutulduğunu ancak yargı mücadelesi sırasında gizliliğin kaldırılmak zorunda kaldığını belirtti. "Peter, Diana'nın günah çıkardığı biri, doktoru, terapisti ya da avukatı değildi. Evliliğinde sorunlar olduğu tüm dünya tarafından apaçık bilinen bir gerçek."

Kaynak: haberinburada