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Prens Selman'dan bir ilk daha! Kıpti Kilisesine tarihi ziyaret

PRENS SELMAN'DAN BİR İLK DAHA! KIPTİ KİLİSESİNE TARİHİ ZİYARET

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'deki Kıpti Kilisesini ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüştü. Daha önce hiçbir Kraliyet mensubu Kıpti Kilisesini ziyaret etmemişti.

Tarih : 06 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret(8/10)4

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire'deki Mısır Kıpti Kilisesini ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüştü.

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

Kilise tarafından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed'in Kıpti Kilisesi'ni ziyaretinde Kıpti lider Papa II. Tavadros ile görüştüğü ve bunun Suudi Arabistan'ın kurulduğu 1932 yılından bu yana bir ilk olduğu belirtildi.

Görüşmede Kıpti lider Tavadros'un, "Suudi Arabistan'daki son gelişmeleri beğeni ile izliyoruz." dediği kaydedildi.

"SİZİ SUUDİ ARABİSTAN'A DAVET EDİYORUM"

AA muhabirine konuşan Kilise resmi sözcüsü Bolis Halim, Veliaht Prens Muhammed'in, Kıpti lider Tavadros'a hitaben, "Sizi ve burada bulunanların hepsini Suudi Arabistan'a davet ediyorum." dediğini ifade etti.

Görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin geçen yıllarda meydana gelen kilise saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle taziyelerde bulunduğu da aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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