PRENS PHİLİP HASTANEYE KALDIRILDI!
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 69 yıllık eşi Prens Philip'in hastaneye kaldırıldığı duyruldu. 96 yaşındaki Prens'in durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 69 yıllık eşi Prens Philip'in hastaneye kaldırıldığı duyruldu. 96 yaşındaki Prens'in durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Buckingham Sarayı'nda yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındak prensin yaşadığı bir enfeksiyon nedeniyle önlem olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Mayıs ayında, Prens Philip'in sonbahardan itibaren kraliyet görevlerini bırakacağı duyurulmuştu. Kraliçe'nin ise görevine devam edeceği açıklanmıştı.
Buckingham Sarayı'nda yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki prensin yaşadığı bir enfeksiyon nedeniyle önlem olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
kaynak:mynet
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