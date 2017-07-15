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Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı

PRENS HARRY, AŞKI İÇİN KRALİYET AİLESİNDEKİ GÖREVLERİNDEN AYRILMA KARARI ALDI

İngiltere Prensi Harry, kız arkadaşı Meghan Markle için bazı görevlerinde ayrılmayı göze aldı. Yakışıklı prens bu hareketiyle romantiklik seviyesini arşa çıkardı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı(9/10)5

İngiliz Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, Prens Harry'nin kız arkadaşı Meghan Markle ile ilişkisini sürdürebilmek için kraliyet ailesindeki bazı görevlerininden ayrılmaya istekli olduğunu söyledi.

NORMAL VE SADE BİR HAYAT YAŞAMAK İSTİYORMUŞ

Kraliyet ailesinin içinden Life and Style dergisine konuşan kaynak Prensin,sevgilisi Meghan Markle ile evlendiği zaman normal ve sade bir hayat geçirmek için bazı görevlerinden ayrılmak için istediğini ifade etmiş.

SEVGİLİSİ DE KRALİYET BÜNYESİNDE YAŞAMAK İSTEMİYOR

Prensin kız arkadaşı Markle kısa bir süre önce verdiği röpörtajda şunları söylemişti : "Sürekli başkaları ile tokalaşarak, açılışlara katılıp kurdele keserek ve kameralar önünde bebekleri öpmek ile geçecek bir yaşam istemiyorum. Bu yüzden Prenses olmak gibi bir niyetim yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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