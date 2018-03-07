Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Başbakanlık ofisi önünde protesto edildi. Savaşı Durdur Koalisyonu, "Bin Selman savaş suçlusudur" pankartları taşıdı.

Savaşı Durdur Koalisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen bin Selman'ı protesto etti.

BİN SELMAN'A KARŞI PANKART VE DÖVİZLER AÇILDI

Başbakanlık ofisi "10 Numara"nın bulunduğu Downing Street önünde toplanan göstericiler, bin Selman ve Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri harekatı karşıtı pankart ve dövizler açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, Suudi prens aleyhine sloganlar atıldı.

"KATİLLER LONDRA'YA HOŞ GELMEDİ"

"Ellerini Yemen'den çek", "Katiller Londra'ya hoş gelmedi" ve "Bin Selman savaş suçlusudur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması için çağrıda bulundu.

"ERKEKLER VE ÇOCUKLAR İNFAZ EDİLİYOR"

Gösteride konuşan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Chris Williamson, sadece bölgedeki askeri harekatlarıyla değil, ülke içindeki uygulamalarıyla da insan hakları ihlallerine imza attığını söyledi.

"Erkekler ve çocuklar halk önünde infaz ediliyor." diyen Williamson, bin Selman'ın İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den gördüğü ağırlamayı eleştirdi.

PRENS'İ ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTTU

Savaşı Durdur Koalisyonu'nun kurucularından Lindsey German da bin Selman'ın İngiltere ziyaretini eleştirerek, "Suudi Arabistan rejiminde İngiltere'yi cezbeden nedir? İnsan hakları sicili mi? Kadın hakları sicili mi? Bu Suudi rejiminin son 3 yıldır Yemen'de sivilleri bombalaması mı?" diye sordu.

Yemen'deki bombalamaların ve insan hakları ihlallerinin sorumlusunun bin Selman olduğunu belirten German, Suudi prensin, kırmızı halıyla karşılanmasını eleştirdi.

İNGİLİZ SUBAYLAR, SUUDİ ORDUSUNA EĞİTİM VERİYOR

İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah ihracatının 2015'den bu yana 4 milyar sterline ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, İngiliz subayların Suudi ordusuna bu silah sistemlerinin kullanılması konusunda eğitim verdiği de biliniyor. Bazı İngiliz subayların, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki harekatında fiilen rol aldığı da ileri sürülüyor.

2014'TEN BERİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: haberinburada