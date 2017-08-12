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Premier Lig'in Açılış Maçında Arsenal, Leicester City'yi 4-3 Yendi

PREMİER LİG'İN AÇILIŞ MAÇINDA ARSENAL, LEİCESTER CİTY'Yİ 4-3 YENDİ

İngiltere Premier Lig'in yeni sezon açılış maçında Arsenal, 3 kez yenik duruma düştüğü maçta Leicester City'yi 4-3 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Premier Lig'in Açılış Maçında Arsenal, Leicester City'yi 4-3 Yendi(5/10)1

İngiltere Premier Ligi'nin açılış karşılaşmasında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.

DAHA 5 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında yeni golcüsü Alexandre Lacazette ile 1-0 öne geçen Arsenal, 5. dakikada Shinji Okazaki'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Leicester City mücadelenin 29. dakikasında Jamie Vardy ile öne geçti. İlk yarıda son sözü Danny Welbek söyledi ve devreye 2-2'lik skorla girildi.

SON SÖZÜ GİROUD SÖYLEDİ

İkinci yarıda sahneye tekrar Jamie Vardy çıktı. Riyah Mahrez'in pasında topu ağlarla buluşturan Vardy, Leicester City'i 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin 83. dakikasında Aaron Ramsey ile tekrar golü bulan Arsenal, 85. dakikada Olivier Giroud ile tekrar öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal 7 gollü maçta Leicester City'i 4-3 mağlup etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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