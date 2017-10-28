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Premier Ligde Manchester United Sahasında Tottenham'ı 1-0 Yendi

PREMİER LİGDE MANCHESTER UNİTED SAHASINDA TOTTENHAM'I 1-0 YENDİ

İngiltere Premier Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester United, evinde Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Tarih : 28 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Premier Ligde Manchester United Sahasında Tottenham'ı 1-0 Yendi(6/10)2

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester United evinde Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 10. haftasının açılış maçında, lider Manchester City'nin ardından zirve mücadelesi veren Manchester United ile Tottenham karşılaştı.

İLK YARI 0-0 TAMAMLANDI

Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, iki tarafın temkinli oynamayı tercih etmesi sonucu fazla pozisyon yaşanmazken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

MARTİAL MANCHESTER'I KURTARDI

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Manchester United, 81. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında kalesini gole kapatmayı başaran Manchester temsilcisi, mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

MANCHESTER UNITED LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Manchester United, maç fazlasıyla puanını 23'e çıkararak lider Manchester City ile arasındaki puan farkını ikiye düşürdü. Tottenham ise 20 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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