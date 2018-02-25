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Prag'da Yakalanan Terörist Elebaşı Hakkında Bilmedikleriniz!

PRAG'DA YAKALANAN TERÖRİST ELEBAŞI HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ!

Terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Prag'da Yakalanan Terörist Elebaşı Hakkında Bilmedikleriniz!(8/10)4

PYD lideri Salih Müslim için "Kırmızı Bülten" talep edilmişti. Müslüm kırmızı bültenle aranıyordu. İşte Salih Müslim hakkında bilmedikleriniz.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.

Salih Müslim, bugün Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri olarak PYD bayrağı altında haince çalışmalarını sürdürmektedir.

2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.

Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesinde tekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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