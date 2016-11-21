

Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan (EKK) "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) fiyat istikrarı için tedbirler alacak" mesajının çıktığını hatırlatarak, bu anlamda Para Politikası Kurulu'nun (PPK) doların yönü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Haftanın önemli gelişmelerini ve beklentilerini değerlendiren Çekçen, geçen hafta ABD tarafında olumlu gelen kritik verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) bölgesel başkanlarının yaptığı faiz artırım yönündeki açıklamaların, küresel piyasalarda dolar "rallisini" hızlandırdığını dile getirdi.







kaynak:bloomberght