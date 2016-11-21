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ppk, doların yönü açısından büyük önem taşıyor

PPK, DOLARIN YÖNÜ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Destek Yatırım/Çekçen, "Perşembe günü gerçekleşecek kasım ayı TCMB PPK toplantısı doların yönü açısından büyük önem taşıyor" dedi

Tarih : 21 Kasım 2016, 12:35
Puan Ver : Ppk, Doların Yönü Açısından Büyük Önem Taşıyor(7/10)5


Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan (EKK) "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) fiyat istikrarı için tedbirler alacak" mesajının çıktığını hatırlatarak, bu anlamda Para Politikası Kurulu'nun (PPK) doların yönü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Haftanın önemli gelişmelerini ve beklentilerini değerlendiren Çekçen, geçen hafta ABD tarafında olumlu gelen kritik verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) bölgesel başkanlarının yaptığı faiz artırım yönündeki açıklamaların, küresel piyasalarda dolar "rallisini" hızlandırdığını dile getirdi.



 



kaynak:bloomberght








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