

Vali Büyük, saldırıdan sonra Türk bayraklarıyla süslenen Pozantı Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.







Büyük, Emniyet Müdürlüğü çıkışında yaptığı açıklamada, gece saat 02.30 sıralarında 2 teröristin emniyet müdürlüğünün arka tarafından içeri sızarak müracaat bulunun iki polis memurunu şehit ettiğini, silah sesleri üzerine diğer polis memurlarının gelmesiyle çıkan çatışmada, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.