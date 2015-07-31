POZANTI'DA 2 POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ARANIYORMUŞ
Vali Büyük, saldırıdan sonra Türk bayraklarıyla süslenen Pozantı Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Büyük, Emniyet Müdürlüğü çıkışında yaptığı açıklamada, gece saat 02.30 sıralarında 2 teröristin emniyet müdürlüğünün arka tarafından içeri sızarak müracaat bulunun iki polis memurunu şehit ettiğini, silah sesleri üzerine diğer polis memurlarının gelmesiyle çıkan çatışmada, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.
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