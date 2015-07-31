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POZANTI'DA 2 POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ARANIYORMUŞ


POZANTI'DA 2 POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ARANIYORMUŞ
Tarih : 31 Temmuz 2015, 10:55
Puan Ver : Pozantı'da 2 Polisi Şehit Eden Teröristler Aranıyormuş(6/10)6


Vali Büyük, saldırıdan sonra Türk bayraklarıyla süslenen Pozantı Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Büyük, Emniyet Müdürlüğü çıkışında yaptığı açıklamada, gece saat 02.30 sıralarında 2 teröristin emniyet müdürlüğünün arka tarafından içeri sızarak müracaat bulunun iki polis memurunu şehit ettiğini, silah sesleri üzerine diğer polis memurlarının gelmesiyle çıkan çatışmada, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.








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