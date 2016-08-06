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POZANTI BELEDİYE BAŞKANI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI


POZANTI BELEDİYE BAŞKANI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI
Tarih : 06 Ağustos 2016, 09:18
Puan Ver : Pozantı Belediye Başkanı Ve Kardeşi Tutuklandı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece salıverilen MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile kardeşi Nurettin Çay, savcının Tarsus adliyesine itiraz etmesinden sonra yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Serbest kaldıktan sonra yakınlarının ve belediye çalışanlarının sevgi gösterileri karşısında duygulanan Başkan Çay, kendisine komplo kurulduğunu söylemişti.








Etiketler: Pozantı  Belediye  Başkanı  Ve  Kardeşi  Tutuklandı    haber

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