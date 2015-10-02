Poyrazköy Davası'nda beraati istenen 83 sanığın tamamı beraat etti.



"Kafes eylem planı", "Amirallere suikast", "Gölcük'te ele geçirilen belgeler" ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği, 84 tutuksuz sanığın yargılandığı "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında karar çıktı.



Sanıkların tamamı beraat etti.