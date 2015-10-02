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poyrazköy davası'nda kara verildi

POYRAZKÖY DAVASI'NDA KARA VERİLDİ

Poyrazköy Davası'nda beraati istenen 83 sanığın tamamı beraat etti.

Tarih : 02 Ekim 2015, 15:01
Puan Ver : Poyrazköy Davası'nda Kara Verildi(0/10)


"Kafes eylem planı", "Amirallere suikast", "Gölcük'te ele geçirilen belgeler" ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği, 84 tutuksuz sanığın yargılandığı "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında karar çıktı.

Sanıkların tamamı beraat etti.








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