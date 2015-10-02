POYRAZKÖY DAVASI'NDA KARA VERİLDİ
Poyrazköy Davası'nda beraati istenen 83 sanığın tamamı beraat etti.
"Kafes eylem planı", "Amirallere suikast", "Gölcük'te ele geçirilen belgeler" ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği, 84 tutuksuz sanığın yargılandığı "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında karar çıktı.
Sanıkların tamamı beraat etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar