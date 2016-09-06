POYRAZ KARAYEL'DEN ÜÇ TRANSFER
Kanal D ekranlarının en önemli yapımlarından biri olan Poyraz Karayel yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor.
Kanal D ekranlarının en önemli yapımlarından biri olan Poyraz Karayel yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Final bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Poyraz Karayel 3. sezonu öncesi ilk fragmanını geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Poyraz'ın ölüp ölmeyeceği konusunda hala soru işaretlerini barındıran başarılı yapım bu sezon da aynı reyting oranlarını yakalayacağa benziyor. Musa Uzunlar, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, İdil Fırat gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran Poyraz Karayel ekibi bu sene kadrosuna önemli yıldızları da kattı.
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