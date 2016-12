Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Poyraz Karayal'de Poyraz karakterine hayat veren İlker Kaleli'nin diziye devam edip etmeyeceği 'İki Kadın Arasın'da' adlı programda açıklandı.







BEKLENMEDİK FİNAL







Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Kanal D'de ilgiyle takip edilen dizi sezon finali yaptı. Final bölümünde seyircileri beklenmedik bir olay bekliyordu. Vurularak hayatını kaybeden İlker Kaleli'nin canlandırdığı Poyraz Karayel'in cenaze sahnesi ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.







İZLEYİCİ İNANMAK İSTEMİYOR







Final bölümü, sosyal medya da çok ses getirdi. İzleyici Poyraz'ın ölüm sahnesine tepki gösterdi. Bazı izleyiciler, 'Ağlamaktan gözlerim şişti. Ölmedi değil mi Poyraz Karayel? Bırakmaz değil mi Ayşegül'ü ?' yorumları yapıldı.







"NELER YAŞANDI NELER"







Sevilen dizinin Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu, final bölümünden sonra sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. O mesajda şunlar yazıyordu: "Neler yaşandı neler. Ne güzel battık ne güzel çıktık... Ne derin uykularımızdan vazgeçtik, ne savaşlar verdik ekipçe ve 62 hafta sonunda hepimiz kazandık bence... Herkes kendince bir şeyler kazandı. Mesala öğrendik... Sabretmeyi, azmetmeyi, umut etmeyi, dirnmeyi, denemeyi, vazgeçmeyi,şükretmeyi. Mutluyum bu aile içinde olduğum için çünkü biliyorum ki; ne de olsa hepimiz insanız! Bu yolculukta bana yol arkadaşlığı yapmış ve yeni sezona yanımızda olmayacak tüm dostlarıma binlerce kere teşekkürler. Tüm Poyraz Karayel dizisine eli değmiş insanlar hepimiz varolun. Ve izleyiciler binlerce kere teşekkürler size."







İLKER KALELİ: İŞTE YOLUN SONU







Diğer taraftan final sahnesinde ölüp ölmediği merak edilen İlker Kaleli de, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı notta diziden kesin olarak ayrıldığı yorumlarına neden olan İlker Kaleli, şu notu düştü: "İşte bir bir yolun daha sonu... Kaç adım attık, nerelere girdik, nerelerden geçtik beraber, her şey değişti bu bir bot değişmedi. Ayakkabıları ayrı severim ben. Bir insanın seçimlerini, yürüdüğü yolları, sevincini, hayal kırıklığını, koşarak kaçısını, koşarak kavuşmasını, yere nasıl bastığını, ayakta nasıl kaldığını onlar bilir. Gizli bir kayıt makinedi gibi... Görmesini bilene anlatır bütün hikayeyi. Üzerinde izler yazılıdır insanın kim olduğu... Ve ne derlerse desinler, en masum yeridir insan ayakları. Eller yalan söyler, gözler yalan söyler, kelimeler kandırır ama ayaklar bilmez numara yapmayı, gizlemeyi, kandırmayı...Öylece dururlar tüm yaşadıklarıyla...







Bugün ikinci sezon finali. Hep beraber elimizden geldiğince, bir hikaye anlatmaya çalıştık , başka bir derdimiz olmadı hiçbir zaman. İyi günümüzde oldu, kötü günümüzde oldu, içeride neler oldu, dışardan ne göründü kimse bilemez, bilmemelidirler de...







"AĞIR BEDELLER ÖDYEREK BUGÜNLERE GELDİK"







Konuşarak kendimi anlatmayı pek sevmem ben, bazı hisler, bazı dertler kelimelerden büyüktür. O yüzden susuşumuzun bir anlamı vardı bunca zaman. Sustum sadece. Söyleyecek bir şeyim olmadığından değil, bu kadar iftira ve karalamanın içinde sadece 'durmak' doğru olduğundan. Hayret ve şaşkınlık içinde... Neyse... Sadece ağır bedeller ödeyerek bugünlere geldik, en yakınımızdan en uzağa, bilen biliyor, yine de çok konuşmaya gerek yok.







En zor günlerimde, benden desteğini esirgemeyen, öyle ya da böyle, gerçeği merak eden, gelen, mesaj yollayan, bir şeyler yapan tüm dostlara, canlara içinizin güzelliği, kuşkusuz yoldaşlığınız en büyük ödülümdür. Ve doğru her zaman yolunu bulur. Emeği geçen herkese çok teşekkürler... Kendinize iyi bakın..."







HER ŞEY RÜYA GİBİ GÖSTERİLECEK







Ancak İlker Kaleli'nin diziden ayrılmayacağı, yaşananları yeni sezonda rüya gibi gösterileceği bilgisine ulaşıldı.