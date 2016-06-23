

İlk bölümden itibaren dizi kadrosunda yaşanan ayrılıklar ve problemler özellikle sosyal medya üzerinden büyük takipçi topladı. Yapımcı Ahmet Bircan'ın sessizliğini bozması ile pek çok konudan haberdar olan dizi izleyicileri sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara büyük ilgi gösterdi.







Sezon bitmeden önce diziden ayrılan Görkem Aslan'ın sevgilisi hem de dizinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı sezon finalinin ardından ayrılık sebeplerinin yapımcı olduğunu İnstagram hesabı üzerinden duyurması yankılara neden olmuştu.







Diziden Ayrılanların Yolu Açık Olsun







Daha önceden yaşanmış olayları tekrar gündeme getirerek prim yapmanın pek anlamı olmadığını düşünen yapımcı konuyu çok fazla uzatmak istemediğini ve diziden ayrılan herkesin yolunun açık olmasını istediğini belirtti. Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın yaptığı dizi 2.sezonunu da başarılı ile tamamlayarak final yaptı. Ocak 2015'de başlayan iddialı yapım izleyicilerden topladığı ilgi ile Kanal D'nin en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.







Sezon finalinde yaşanan sürprizler ile çok konuşulan dizi aynı zamanda yaşanan ayrılıklar ile de televizyon izleyicisinin hedefinde oldu. Sezon finalinde adeta ekrana kilitlenen izleyiciler art arda yaşanan şok gelişmeler ile nefeslerini tutarak diziyi izlediler. Son sahnede Poyraz'ın vurulması ise geceye damgasını vurdu. Final bölümü ile sosyal medyada büyük yankı bulan dizi, daha sonra da dizi ekibinin açıklamaları ile odak haline geldi. Aksiyon ve drama türündeki dizi 2 sezondur başarı ile devam ederken hikâyenin çekiciliği de seyircileri ekrana bağlamayı başardı.







İlker Kaleli'nin diziden beklenmeyen bir şekilde ayrılması ise sevenlerini üzüntüye boğdu. Oyuncu ilk olarak Twitter hesabından kısa bir paylaşımdan bulundu ve yoğun duygular içinde olduğunu sevenleri ile paylaştı. Ardından İnstagram hesabı üzerinden uzun bir veda yazsı kaleme alan İlker Kaleli, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına da tek tek teşekkür etti. Poyraz Karayel bu gelişmelerin ardından yeni sezonda tekrar başlar mı bilinmez ancak, hemen hemen her dizinin sezon finali ile bitmesinin ardından yaz dizileri de ekranlarda boy göstermeye başladı.







Özellikle sıcak yaz gecelerini neşelendirecek ve aşk hikâyeleri ile umutlandıracak diziler teker teker başlarken bayram sonrasında da yeni diziler ekranlardaki yerlerini alacaklar. Yapılan açıklamalar ile dizinin heyecanlı bir final yapması ve izleyiciyi meraklandırması hedeflenirken bu amaca ulaşıldığı da net bir şekilde ortaya kondu.