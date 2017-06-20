Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

potanın perileri'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oluyor

POTANIN PERİLERİ'NİN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında namağlup olarak gruptan çıkan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:45
Puan Ver : Potanın Perileri'nin Çeyrek Finaldeki Rakibi Belli Oluyor(9/10)6


Sırasıyla Slovakya'yı 69-58, İtalya'yı 54-53, Belarus'u da 88-74 mağlup ederek B Grubu'ndan namağlup lider olarak çıkan Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Rusya ve C Grubu üçüncüsü Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maç, bugün TSİ 21.30'da Prag'daki Kralvoka Arena'da oynanacak.



Şampiyonada çeyrek final maçları 22 Haziran Perşembe günü, yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Cumartesi günü, final ise 25 Haziran Pazar günü Prag'da oynanacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Potanın  Perileri  Nin  Çeyrek  Finaldeki  Rakibi  Belli  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER