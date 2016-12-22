Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

potada beşiktaş fırtınası

POTADA BEŞİKTAŞ FIRTINASI

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde galibiyetlerine devam ediyor.

Tarih : 22 Aralık 2016, 12:32
Puan Ver : Potada Beşiktaş Fırtınası(5/10)6


Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde galibiyetlerine devam ediyor.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'de 2. sırada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunda lider durumda bulunan Beşiktaş Sompo Japan, ligde ve Avrupa'da iyi gidişini sürdürüyor.



FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. maçında AEK ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan, Yunan ekibini sahasında 82-68 yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubunda 8. galibiyetini aldı.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de 2 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar ligde 2. sırada yer alıyor.



EN SKORER İSİM EARL CLARK



Takımın en çok sayı atan isimleri arasında 1. sırada Birleşik Amerikalı Earl Clark yer alırken, 2. sırada ise Sırp Basketbolcu Vladimir Stimac yer aldı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftada sahasında Gaziantep Basketbol'u ağırlarken, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. maçında ise Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora'ya konuk olacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Potada  Beşiktaş  Fırtınası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER