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pos cihazıyla himmet parası topladılar

POS CİHAZIYLA HİMMET PARASI TOPLADILAR

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gaziosmanpaşa Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 16:19
Puan Ver : Pos Cihazıyla Himmet Parası Topladılar(6/10)7


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sanıklar Özkan Şen, Hasan Bozkurt ve Fazlı Yavaş hakkında "FETÖ terör örgütünün Gaziosmanpaşa Üniversitesi yapılanması, himmet, haberleşme programlarının kullanılması ve örgüte üyelik" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame kabul edildikten sonra açılan davanın ilk duruşması, Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.



Tutuksuz yargılanan sanıklardan üniversitenin laboratuvarında çalışan Özkan Şen, savunmasında 2011 yılında üniversitede Bülent Akgül ile tanıştıktan sonra sohbetlere gitmeye başladığını söyledi. Sohbetlere 2 yıl kadar katıldığını anlatan Şen, "2014 yılı başlarında telefonuma sohbet programı olduğu söyleyen ByLock'u Bülent Akgül yükledi. Burada dini sohbetler oluyordu. ByLock'tan Cumhurbaşkanı ve siyasiler hakkında konuşmalar oluyordu. Benden kurban katkısı istediler, vermedim. 2015'ten sonra bunların sohbetine gitmedim. Gözaltına alındığımda korktuğum ve sosyal baskı altında olduğumu düşünerek konuşmadım. Tutuklandıktan belli bir süre sonra bildiklerimi sayın savcımıza anlattım." diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








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