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Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro
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Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro

PORTO, ABOUBAKAR'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI! SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO

Portekiz ekibi Porto, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın sözleşmesini uzattı. Kamerunlu futbolcunun yeni serbest kalma bedeli 50 milyon euro.

Tarih : 12 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro(7/10)3

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar, Portekiz ekibi Porto ile nikah tazeledi. Siyah-beyazlı forma ile başarılı bir sezon geçiren Vincent Aboubakar, Porto ile 2021'e kadar sözleşme yeniledi.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO

Kamerunlu milli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 50 milyon Euro olarak açıklandı. Öte yandan Porto, Aboubakar'ın Lorient'deki yüzde 60'lık ekonomik haklarını da 7 milyon 200 bin Euro karşılığında satın aldı.

38 MAÇTA 19 GOL ATTI

Beşiktaş'ta 38 maçta 19 gol kaydeden Aboubakar, Porto forması ile bu sezon 9 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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