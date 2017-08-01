Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için kadrosuna katmak istediği eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar için kulübü Porto, Sarı-Lacivertlilerden 18 milyon Euro istedi.

Simon Kjaer'in 13 milyon Euro'ya Sevilla'ya satılmasıyla transferde daha rahat hareket etme şansı bulan Fenerbahçe yönetimi öncelikle forvete takviye yapmayı planlıyor.

SIRADAKİ HEDEF ABOUBAKAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarı lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve siyah beyazlıların satın almak istedikleri Vincent Aboubakar oldu. Kamerunlu futbolcunun menajeri ile görüşüp şartları soran yönetim, aldığı cevapla şoke oldu.

Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot, oyuncunun bonservisinde hak sahibi olan Porto ve Lorient kulüplerinin 18 milyon Euro istediğini bildirdi.

Picot, Porto'nun sezon öncesi oynadığı 7 maçta 8 gol atarak piyasasını iyice yükselten Kamerunlu yıldızın fiyatında indirim yapılacağını sanmadığını da ifade etti.

MAAŞINA ZAM KARARI

Portekiz basınından ABOLA'da yer alan habere göre; Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceicao, hazırlık maçlarında gösterdiği performansı sebebiyle Aboubakar'ın takımda kalmasını ve yeni sözleşme önerilmesini istedi.

Porto'nun Aboubakar'ın maaşına önemli miktarda zam yapacağı ve Aboubakar'ın takımda tutulacağı kaydedildi. Haberde; Aboubakar'ın sözleşmesinin 2018'de bitecek olması sebebiyle görüşmelerin yaz transfer sezonunda tamamlanacağı iddiası yer aldı. Aboubakar'ın sözleşme uzatma konusunda golcü oyuncunun bonservisinin uyüzde 60'lık bölümünün Lorient'te olmasının sıkıntı olacağı da vurgulandı.

Kaynak: haberinburada