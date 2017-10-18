PORTEKİZLİ YILDIZ RONALDO, SEREMONİDE ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞINI OKUDU
Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham'la oynadıkları maç öncesi seremonide Şampiyonlar Ligi marşını okuyan tek futbolcu oldu.
Portekizli yıldız bu kez oynadığı futbolla değil maçın başlangıç töreninde yaptıklarıyla dikkat çekti.
Maç öncesi merasim sırasında Şampiyonlar Ligi marşı çalınırken kameralar oyuncuları tek tek gösterdi.
MİLLİ MARŞ GİBİ SÖYLEDİ
Her oyuncunun kendince bir şeyler yaparken Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Liği marşını söyleyen tek futbolcu olması dikkat çekti.
Sosyal medyada bu konuyla ilgili çoksayıda mesaj atılırken bir kullanıcı 'Ronaldo, Şampiyonlar Ligi marşını, ulusal marşıymış gibi söylüyor' yazdı.
Kaynak: haberinburada
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