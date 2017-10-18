Portekizli yıldız bu kez oynadığı futbolla değil maçın başlangıç töreninde yaptıklarıyla dikkat çekti.

Maç öncesi merasim sırasında Şampiyonlar Ligi marşı çalınırken kameralar oyuncuları tek tek gösterdi.

MİLLİ MARŞ GİBİ SÖYLEDİ

Her oyuncunun kendince bir şeyler yaparken Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Liği marşını söyleyen tek futbolcu olması dikkat çekti.

Sosyal medyada bu konuyla ilgili çoksayıda mesaj atılırken bir kullanıcı 'Ronaldo, Şampiyonlar Ligi marşını, ulusal marşıymış gibi söylüyor' yazdı.

Kaynak: haberinburada