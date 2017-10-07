PORTEKİZLİ YILDIZ FUTBOLCU RİCARDO CARVALHO 7 AY HAPİS CEZASI ALDI
Portekizli ünlü futbolcu Ricardo Carvalho, Real Madrid'de oynadığı dönemde imaj haklarından kazandığı geliri düşük gösterdiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.
Real Madrid'de forma giydiği 2010-2013 yılları arasında imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya'da görülen mahkemesinde karar verildi.
Savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti.
HAPİS CEZASI ERTELENDİ
Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.
39 yaşındaki yıldız, İspanya'da şiddet içermeyen suçlar için 2 yılın altında verilen cezalar, eğer ki sanığın sicili temizse ertelendiği için, hapis yatmayacak.
Kaynak: haberinburada
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