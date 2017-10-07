Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
Putin'in Sırrı Türkiye'de Ortaya Çıktı: Türk Tatlılarına Zaafı Var
10 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etmeye Çalışan Sapığa Köylülerden Meydan Dayağı!
Kadının Telefonunu Alıp Kaçan Gaspçı, Hızla Gelen Tramvayın Altında Kaldı!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Tillerson İle Telefonda Görüştü!
Ruhani Açık Kapı Bırakmadı: 10 Trump Da Gelse Anlaşmayı Geri Alamaz
Org. Akar Ve Hakan Fidan'ın Görüşmesinde Çekilen Fotoğrafta Harita Blurlandı
Tekirdağ'da Korkutan Manzara! Deniz 15 Metre Çekildi
Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
10,3 Milyon Emekliye 3,9 Milyar Lira Promosyon Ödendi
Genelkurmay Başkanı Akar, Operasyon Öncesi İdlib Sınırında Denetleme Yaptı
Erdoğan'dan Eski Ak Partililerle İlgili Dikkat Çeken Sözler: İhanet Yoksa Yeniden Görev Verilir
Diyarbakır'da Celal Talabani İçin Yas Evi Açıldı!
Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
Son Dakika! Londra'da Araç, Kalabalığın Arasına Daldı!
Talabani'nin Cenazesinde Yaşanan Gizli Bayrak Krizi, Eşinin Tepkisiyle Ortaya Çıktı
Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı

Portekizli Yıldız Futbolcu Ricardo Carvalho 7 Ay Hapis Cezası Aldı

PORTEKİZLİ YILDIZ FUTBOLCU RİCARDO CARVALHO 7 AY HAPİS CEZASI ALDI

Portekizli ünlü futbolcu Ricardo Carvalho, Real Madrid'de oynadığı dönemde imaj haklarından kazandığı geliri düşük gösterdiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.

Tarih : 07 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Portekizli Yıldız Futbolcu Ricardo Carvalho 7 Ay Hapis Cezası Aldı(8/10)4

Real Madrid'de forma giydiği 2010-2013 yılları arasında imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya'da görülen mahkemesinde karar verildi.

Savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti.

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.

39 yaşındaki yıldız, İspanya'da şiddet içermeyen suçlar için 2 yılın altında verilen cezalar, eğer ki sanığın sicili temizse ertelendiği için, hapis yatmayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Portekizli  Yıldız  Futbolcu  Ricardo  Carvalho  7  Ay  Hapis  Cezası  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER