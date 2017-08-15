Portekiz'in Madeira bölgesinde 200 yıllık ağaç, festival sırasında kalabalığın üzerine devrildi. 11 kişi öldü. Olayda 4'ü ağır 35 kişi de yaralandı.

Portekiz'de düzenlenen festival kana bulandı. 200 yıllık meşe ağacı kalabalığın üzerine devrildi.

11 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ YARALANDI

Ağacın festivaldeki kalabalığın üzerine devrilmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği 4 'ü ağır 35 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AĞAÇ, 200 YILLIKTI

Devrilen ağacın 200 yıllık bir meşe ağacı olduğu belirtilirken ağacın, 3 yıl önce "devrilebilir" olarak korumaya alındığı açıklandı.

"SİLAH SESİNE BENZER BİR SES DUYDUK"

Ağacın, bölge başkenti Funchal'daki kilisenin dışında mumların satıldığı bölgeye düştüğü belirtildi. Bir görgü tanığı Portekiz'in SIC Televizyonuna verdiği demeçte, ağaç düşmeye başladığında silaha benzer bir ses duyduklarını kaydetti.

Facianın yaşandığı an görüntülere de saniye saniye yansıdı.

Kaynak: haberinburada