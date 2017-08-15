PORTEKİZ'İN MADEİRA ADASINDA FESTİVAL ALANINA AĞAÇ DEVRİLDİ: 11 ÖLÜ
Portekiz'in Madeira bölgesinde 200 yıllık ağaç, festival sırasında kalabalığın üzerine devrildi. 11 kişi öldü. Olayda 4'ü ağır 35 kişi de yaralandı.
Portekiz'de düzenlenen festival kana bulandı. 200 yıllık meşe ağacı kalabalığın üzerine devrildi.
11 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ YARALANDI
Ağacın festivaldeki kalabalığın üzerine devrilmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği 4 'ü ağır 35 kişinin de yaralandığı belirtildi.
AĞAÇ, 200 YILLIKTI
Devrilen ağacın 200 yıllık bir meşe ağacı olduğu belirtilirken ağacın, 3 yıl önce "devrilebilir" olarak korumaya alındığı açıklandı.
"SİLAH SESİNE BENZER BİR SES DUYDUK"
Ağacın, bölge başkenti Funchal'daki kilisenin dışında mumların satıldığı bölgeye düştüğü belirtildi. Bir görgü tanığı Portekiz'in SIC Televizyonuna verdiği demeçte, ağaç düşmeye başladığında silaha benzer bir ses duyduklarını kaydetti.
Facianın yaşandığı an görüntülere de saniye saniye yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar