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Portekiz'de şike skandalı! 4 futbolcu hakkında soruşturma başlatıldı

PORTEKİZ'DE ŞİKE SKANDALI! 4 FUTBOLCU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'nin 4 futbolcusu hakkında, 6 Şubat 2017 tarihinde oynanan ve 2-1 kaybettikleri Feirense maçında şike yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 06:40
Puan Ver : Portekiz'de Şike Skandalı! 4 Futbolcu Hakkında Soruşturma Başlatıldı(9/10)5

Portekiz Ligi'nde şike depremi! Portekiz Ligi'nde 6 Şubat 2017 tarihinde oynanan Rio Ave - Feirense maçına Asya bahis şirketleri tarafından müdahele edildiği ve Rio Ave futbolcularının maça bahis yaptığı kaydedildi.

500 BİN EURO BAHİS YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Maçı 2-1 kaybeden Rio Ave'den 4 futbolcunun, şike yaptıkları gerekçesiyle soruşturma altına girdiği belirtildi. Öte yandan Portekiz basınının iddiasına göre 6 Şubat tarihinde oynanan lig maçı için 500 bin Euro bahis yapıldığı ortaya çıktı.

OLAĞAN DIŞI BAHİS OYNANMIŞ

Portekiz'deki bahis firmalarının maçı 'olağan dışı bahis oynanması' nedeniyle iptal ettiği belirtilirken Portekiz'de ilk kez polisin, bir şike soruşturmasına karıştığı açıklandı.

Rio Ave kulübünden yapılan açıklamada soruşturmanın şaşırtıcı olduğu ve kulübün adının bu tarz illegal olaylarla anılmasını öfkeyle karşıladıkları belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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