PORTEKİZ'DE CRİSTİANO RONALDO HAVAALANI TARTIŞMASI
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adının doğduğu Madeira Adası'ndaki havaalanına verilecek olması ülkesinde tartışmaya yol açtı.
Portekiz'in güneybatısındaki Madeira Adaları'nın yerel yönetim başkanı Miguel Albuquerque'nin girişimiyle Cristiano Ronaldo adının bölgedeki tek uluslararası havaalanına verilecek olmasının merkezi hükümet tarafından çok sıcak karşılanmadığı iddia edildi.
Portekiz medyasında yer alan haberlerde, Planlama ve Altyapı Bakanlığının Madeira Havaalanı'na verilecek Cristiano Ronaldo ismiyle ilgili olarak ulusal sivil hava ulaştırma işletmeciliği ANA'nın görüşünü istediği belirtildi. Konuyla ilgili hazırlanan ANA Başkanı Jose Luis Arnaut imzasının bulunduğu belgede, havaalanındaki isim değişikliğine itiraz eden bir ifade bulunmasa da bakanlığın girişiminin Madeira özerk yönetimi hükümeti tarafından hoş karşılanmadığı ileri sürüldü.
kaynak:sabah
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