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Portekiz Polisi, Benfica'nın Stadında Arama Yaptı

PORTEKİZ POLİSİ, BENFİCA'NIN STADINDA ARAMA YAPTI

Portekiz Savcılığı, yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında Benfica'nın stadında arama yaptı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Portekiz Polisi, Benfica'nın Stadında Arama Yaptı(9/10)5

Portekiz Savcılığı, yürütülen gizli ve büyük çaplı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Benfica Kulübünde bazı aramalar yapıldığını açıkladı.

POLİS STATTA ARAMALAR YAPTI

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, polisin, Benfica Kulübünün olduğu Luz Stadı'na bugün bir operasyon düzenleyerek, gizli yürütülen söz konusu soruşturmayla ilgili aramalar yaptığı belirtildi. Büyük çaplı olduğu kaydedilen soruşturmada, kulüple bağlantısı olan bir kişinin bu yolsuzluk iddialarına direkt veya dolaylı yoldan karışıp karışmadığına ilişkin belgeler arandığı ifade edildi.

KULÜP ARAMALAR NORMAL DEDİ

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Benfica Kulübü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, adli ve polis makamlarıyla her zaman iş birliği içinde olduklarını, gerekli tüm olanakların sağlandığını ve söz konusu aramaların tam bir normallik içinde gerçekleştiğini bildirdi.

PORTO, BENFİCA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bir diğer köklü Portekiz kulübü Porto, geçen yaz döneminde bazı yolsuzluk olaylarına karıştığı iddiasıyla Benfica Kulübü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlamalarda, Benfica'nın hakemlere tesir etmeye çalıştığı ve bunun kulübe ait bazı elektronik postalarda açıkça görüldüğü ileri sürülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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