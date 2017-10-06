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Portekiz Milli Takımı, maça askeri uçakla gitti

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI, MAÇA ASKERİ UÇAKLA GİTTİ

Portekiz Milli Takımı, Andorra'daki havalimanının kısa ve dar olması nedeniyle askeri uçakla seyahat etti.

Tarih : 06 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Portekiz Milli Takımı, Maça Askeri Uçakla Gitti(7/10)3

Portekiz Milli Takımı yarın deplasmanda oynayacağı Andorra maçına C-295 tipi bir askeri uçakla gitti.

Andorra'daki havalimanının kısa ve dar olması nedeniyle askeri uçak tercih edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan Pepe ve Quaresma'nın yer aldığı kafilede futbolcular uçağın içerisinden fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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