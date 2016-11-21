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porselen burun estetiği ile morluklara ve kanamalara son

PORSELEN BURUN ESTETİĞİ İLE MORLUKLARA VE KANAMALARA SON

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Kul, porselen burun estetiği ile morlukların ve kanamaların son bulduğunu ifade ederek, "Porselen burun estetiği, doku yönetme-yönlendirme sanatı olan plastik, rekonstrüktif ve...

Tarih : 21 Kasım 2016, 11:32
Puan Ver : Porselen Burun Estetiği İle Morluklara Ve Kanamalara Son(5/10)5


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Kul, porselen burun estetiği ile morlukların ve kanamaların son bulduğunu ifade ederek, "Porselen burun estetiği, doku yönetme-yönlendirme sanatı olan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ana biliminin dayandığı temel prensipler (flep, greft) üzerinden yürütülen bir cerrahi tasarımdır" dedi.

Porselen burun estetiğinin lazer, ultrason dayanaklı bir teknik olmadığını kaydeden Op. Dr. Baran Kul, "Amaç oluşan boşluğu kapatıp, burun sırtı estetiğini sağlamak değil mi? Bunu dokularla dolaşım ilişkisi devam eden bir kemik doku ile sağlamak tabii ki mümkün. İşte bu yöntemi "porselen burun estetiği" olarak tanımladık. Çünkü, porselen kıymetinde olan kemiği kırmak suretiyle oluşan ciddi travmayı ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Kul, porselen burun estetiğinin avantajlarını şöyle sıraladı:

"1 - Öncelikle burun kemiklerine ayrı bir müdahale yapmadığımız için ameliyat süresini klasik ameliyatlara göre yaklaşık 1 saat kısaltıyoruz.

2 - Kemikleri kırmadığımız için ameliyat sonrası oluşan kanamaları, morlukları, ileri derecede şişlikleri ortadan kaldırıyoruz.

3 - Bu teknikle kemik travmasını minimale indirdiğimiz için 4-6 saatlik gözlem sonrası hastaları taburcu edebiliyoruz.

4 - Kemikler kırılmadığı için klasik burun ameliyatında kullanılan ve 1 hafta-10 gün süreyle kullanılan alçı ve atelleri ortadan kaldırıyoruz.

5 - 2. gün kontrolü sonrası hastayı kolaylıkla günlük yaşantısına uğurluyoruz.

6 - Şeklin ortaya çıkması ve şişliklerin inmesi için aylarca beklemeye gerek kalmadan 1-2 hafta içinde tam iyileşmeye yakın sonuç alıyoruz.

7 - Eskiden düğün, nişan, toplantı gibi organizasyonlara katılma programı olan hastalara en az 6 ay öncesinde burun estetiği ameliyatı olmaları gerektiğini söylüyorduk. Bu teknikle 2 hafta sonra ki programına sevinçle giden hastaları görüyoruz. Bizler, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları, 6 yıl tıp fakültesi ve 6 yıl plastik cerrahi eğitimi sırasında her türlü akademik, bilimsel ve hukuki sertifikasyonu tamamlayarak bu unvanı alıyoruz. Tıpkı diğer çok değerli hocalarımız ve meslektaşlarımızın, kendilerine has uyguladığı yöntemler ve teknikler olduğu gibi, "porselen burun estetiği" tekniği de benim deneyimlerinden hareketle geliştirdiğim bir yöntemdir. Ayrı bir sertifikasyon gerekliliği yoktur. Nitekim, meme, karın ve diğer tüm estetik müdahaleler ve hatta tüm diğer cerrahi branşlarda her hekimin tecrübelerinden hareketle geliştirdiği cerrahi teknikler vardır. Biz farklı olarak geliştirdiğimiz bu tekniği ve getirilerini yüksek sesle ifade ediyoruz."



 



kaynak:habertürk








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