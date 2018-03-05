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Porsche'tan dünyada bir ilk! Bitcoin'in altyapısını kullanacak

PORSCHE'TAN DÜNYADA BİR İLK! BİTCOİN'İN ALTYAPISINI KULLANACAK

Porsche, teknoloji şirketi XAIN ile birlikte Bitcoin gibi kripto para birimlerinin temelini teşkil eden Bockchain uygulamalarını, doğrudan otomobiller üzerinde test etmeye başladı.

Tarih : 05 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Porsche'tan Dünyada Bir İlk! Bitcoin'in Altyapısını Kullanacak(7/10)3

Porsche, teknoloji şirketi XAIN ile birlikte Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerinin temelini teşkil eden Bockchain uygulamalarını doğrudan otomobiller üzerinde test etmeye başladı. Bu girişim sayesinde Porsche blockchain teknolojisini bir otomobilde uyarlayan ve başarıyla test eden ilk otomobil üreticisi oldu.

TEST EDİLEN UYGULAMALAR

Test edilen uygulamalar arasında otomobili bir uygulama yardımıyla kilitleyip açma, geçici erişim izni verme ve şifrelenmiş veri dosyalama modelini temel alan yeni iş modellerinin geliştirilmesi yer alıyor. Bu teknolojinin daha da ilerletilmesi, otonom sürüş sistemlerinin gelişimini hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Bu teknolojinin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirten Porsche Finans Stratejisti Oliver Döring, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Blockchain, daha hızlı ve güvenli veri transferine imkan tanıyor. Bu sayede otomobillerini şarj ederken, park ederken veya bir kuryeye araçları için geçici bir erişim izni verirken müşterilerimizin içi rahat olacak. Bu yenilikçi teknolojiyi, müşterilerimiz için doğrudan fayda sağlayacak bir biçime sokuyoruz."

6 KAT HIZLI İŞLEM

Blockchain temeli üzerine geliştirilen hizmetler, son derece hızlı ve güvenli olma özelliğine sahip. Otomobilin doğrudan blockchain zincirinin parçası halini almasıyla, doğrudan çevrimdışı bağlantı, yani bir sunucu kullanmaksızın otomobile bağlanmak mümkün. Otomobili bir uygulama yardımıyla açıp kapatma işlemi, önceki yönteme kıyasla altı kat daha hızlı ve yalnızca 1,6 saniye sürüyor. Ayrıca tüm süreç, etkili bir kriptografik şifreleme altında gerçekleştiriliyor. Bu süreçte tüm faaliyetler blockchain üzerinde kaydedilerek, dışarıdan müdahaleye kapalı bir şekilde, uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Bu bağlamda otomobile dijital ve güvenli bir şekilde erişim izni verilmesi ve otomobil sahibinin verilen izinleri dilediği zaman görüntülemesi mümkün.

HEDEF OTONOM SÜRÜŞ

Porsche aynı zamanda blockchain teknolojisini temel alan yeni iş modelleri üzerinde çalışıyor. Denetlenebilir veri dosyalama sayesinde, işlenecek bilgiler dağıtılmış bir blockchain üzerinde yerel olarak şifreleniyor. Kullanıcı, kendi kontrolündeki bu verileri nasıl kullanılacağına duruma göre karar verebiliyor. Tüm veri hareketleri blockchain üzerinde kayıt altına alındığından, verilerin silinmesi ihtimaline karşı şeffaflık sağlanıyor. Bu bağlamda geleceğin otonom sürüş sistemlerinin de yeni fonksiyonlar kazanması muhtemel. Örneğin bu sayede yerel olarak toplanan ve otonom sürüşü geliştiren veriler, güvenli bir şekilde diğer araçlarla paylaşılabilir ve müşteriler, korumalı bir şekilde paylaşılan sürü verilerinden yararlanabilir. (BusinessHT)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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