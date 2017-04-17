

Yılın ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 7 artırarak tüm dünyada 60 bin adet satış gerçekleştiren marka, tarihindeki en iyi ilk çeyrek performansını sergiledi. Bu artışta Çin ve Almanya'nın yanı sıra, satışlarında iki haneli büyüme görülen Panamera ve Macan'ın performansı büyük rol oynadı.







kaynak:ahaber