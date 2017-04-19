Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

porsche'dan tarihi satış performansı

PORSCHE'DAN TARİHİ SATIŞ PERFORMANSI

Lüks spor otomobil markası Porsche, 2017'e hızlı başladı. Yılın ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 7 artırarak tüm dünyada 60 bin adet satış gerçekleştiren marka, tarihindeki en iyi ilk çeyrek performansını sergiledi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 16:58
Puan Ver : Porsche'dan Tarihi Satış Performansı(8/10)9


Lüks spor otomobil markası Porsche, 2017'e hızlı başladı. Yılın ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 7 artırarak tüm dünyada 60 bin adet satış gerçekleştiren marka, tarihindeki en iyi ilk çeyrek performansını sergiledi. Bu artışta Çin ve Almanya'nın yanı sıra, satışlarında iki haneli büyüme görülen Panamera ve Macan'ın performansı büyük rol oynadı.








Etiketler: Porsche  Dan  Tarihi  Satış  Performansı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER