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porsche'a yanıltıcı yazılım suçlaması

PORSCHE'A YANILTICI YAZILIM SUÇLAMASI

Alman otomotiv devi olan Porsche da otomobillerdeki emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir yazılım kullandığı suçlamasıyla karşı karşıya

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:26
Puan Ver : Porsche'a Yanıltıcı Yazılım Suçlaması(5/10)3


Alman Wirtschaftswoche gazetesi, Porsche yönetiminin Almanya'daki resmi ulaşım kurumu KBA tarafından sorgulandığını duyurdu.



Porsche'un otomobillerin emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir yazılım programı kullandığı iddia ediliyor. Porsche Reuters'a bir açıklama göndererek suçlamaları reddetti.



KBA geçen hafta da Audi'nin bazı dizel otomobillerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığının belirlendiğini açıklamıştı. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt de, 24 bin aracın geri çağrılacağını duyurmuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Porsche  A  Yanıltıcı  Yazılım  Suçlaması    haber

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