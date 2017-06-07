Volkswagen ve Audi'nin ardından bir başka Alman otomotiv devi olan Porsche da otomobillerdeki emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir yazılım kullandığı suçlamasıyla karşı karşıya. Porsche bir açıklama göndererek suçlamaları reddetti.



Alman Wirtschaftswoche gazetesi, Porsche yönetiminin Almanya'daki resmi ulaşım kurumu KBA tarafından sorgulandığını duyurdu.







Porsche'un otomobillerin emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir yazılım programı kullandığı iddia ediliyor. Habertürk'te yer alan habere göre Porsche bir açıklama göndererek suçlamaları reddetti.







KBA geçen hafta da Audi'nin bazı dizel otomobillerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığının belirlendiğini açıklamıştı. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt de, 24 bin aracın geri çağrılacağını duyurmuştu.







Audi'nin bağlı olduğu Volkswagen da, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon aracın yazılımında hile yapıldığını kabul etmiş ve zararın karşılanması için 6,5 milyar euro bütçe ayırdığını duyurmuştu.







kaynak:milliyet