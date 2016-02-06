Otomobil üreticileri, otonom sürüş teknolojileri geliştirmek ve sürücüleri otomobil direksiyonundan kaldırmak için birbiriyle yarışırken, Porsche'nin başkanı Oliver Blume, Porsche'nin bu yarışa katılmayacağını açıkladı.



Otomobil üreticileri, otonom sürüş teknolojileri geliştirmek ve sürücüleri otomobil direksiyonundan kaldırmak için birbiriyle yarışırken, Porsche'nin başkanı Oliver Blume, Porsche'nin bu yarışa katılmayacağını açıkladı.



Otonom sürüş teknolojisinin Porsche markasının imajına uymadığını, müşterilerinin Porsche'yi sürüş keyfini yaşamak için satın aldıklarını vurgulayan Porsche CEO'su, yasal bir zorunluluk olmadığı sürece teknoloji firmalarıyla işbirliğine girerek otonom bir Porsche otomobili üretmeyeceklerinin altını çizdi.



Öte yandan araştırma şirketi Boston Consulting Group'un analizlerine göre, 2025 yılında dünya karayollarındaki otomobillerin %13'ü otonom yeteneklere sahip olacak. Ancak Porsche otonom sürüşe karşı olsa da elektrikli araçlar konusunda aynı muhafazakar tavrı sergilemiyor. Prosche'nin planlarına göre, 2018 yılında 50 km menzile sahip elektrikli hibrit bir 911 piyasada olacak. Ayrıca firma 1 milyar dolar yatırımla sadece elektrikli otomobil üretecek bir fabrika kurmak üzere de hazırlık yapıyor.



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