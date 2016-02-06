O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

porsche otonom sürüşe karşı

PORSCHE OTONOM SÜRÜŞE KARŞI

Otomobil üreticileri, otonom sürüş teknolojileri geliştirmek ve sürücüleri otomobil direksiyonundan kaldırmak için birbiriyle yarışırken, Porsche'nin başkanı Oliver Blume, Porsche'nin bu yarışa katılmayacağını açıkladı.

Tarih : 06 Şubat 2016, 10:03
Puan Ver : Porsche Otonom Sürüşe Karşı(7/10)7


Otomobil üreticileri, otonom sürüş teknolojileri geliştirmek ve sürücüleri otomobil direksiyonundan kaldırmak için birbiriyle yarışırken, Porsche'nin başkanı Oliver Blume, Porsche'nin bu yarışa katılmayacağını açıkladı.



Otonom sürüş teknolojisinin Porsche markasının imajına uymadığını, müşterilerinin Porsche'yi sürüş keyfini yaşamak için satın aldıklarını vurgulayan Porsche CEO'su, yasal bir zorunluluk olmadığı sürece teknoloji firmalarıyla işbirliğine girerek otonom bir Porsche otomobili üretmeyeceklerinin altını çizdi.



Öte yandan araştırma şirketi Boston Consulting Group'un analizlerine göre, 2025 yılında dünya karayollarındaki otomobillerin %13'ü otonom yeteneklere sahip olacak. Ancak Porsche otonom sürüşe karşı olsa da elektrikli araçlar konusunda aynı muhafazakar tavrı sergilemiyor. Prosche'nin planlarına göre, 2018 yılında 50 km menzile sahip elektrikli hibrit bir 911 piyasada olacak. Ayrıca firma 1 milyar dolar yatırımla sadece elektrikli otomobil üretecek bir fabrika kurmak üzere de hazırlık yapıyor.



Güç kaynağı arayanlara 8 iddialı ürün!








Etiketler: Porsche  Otonom  Sürüşe  Karşı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER