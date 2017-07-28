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Porsche, 22 Bin Aracını Geri Çağırdı

PORSCHE, 22 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Porsche Cayenne'in 3 litrelik TDI modellerinde emisyon değerlerini olduğundan düşük gösteren yasa dışı yazılım kullanıldığı için 22 bin araç geri çağrıldı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : Porsche, 22 Bin Aracını Geri Çağırdı(9/10)5

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu araçların trafik tescilinin durdurulduğunu ve Alman lüks otomobil üreticisinin Avrupa genelinde 22 bin aracı geri çağıracağını ifade etti.

MALİYETİN YÜZDE 100'Ü KARŞILANACAK

Porsche'un geri çağırma maliyetinin yüzde 100'ünü karşılayacağını belirten Dobrindt, "Bu araçlar, modern emisyon kontrol teknolojisi ile donatılmış, bu nedenle bu araçların teknik olarak emisyon limitlerine sadık kalabildiklerini düşünüyoruz ve bu nedenle Porsche'un, yazılımı kanunlara uygun hale getirecek bir konumda olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA EMİSYON SKANDALLARI BİTMİYOR

Öte yandan, yıllarca "Alman disiplini" ile ünlenen ve dünya çapında geniş bir müşteri potansiyeli yakalayan Almanya'nın önemli otomobil markaları, son dönemde egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanma iddialarıyla gündemden düşmüyor.

İlk emisyon skandalı, bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat ve Skoda markaları bulunan Volkswagen Grubu'nda patlak verdi. Grup, dizel araçlardaki egzoz emisyon testi skandalı nedeniyle uzun süre gündemi meşgul etti.

Ardından, söz konusu yazılımın diğer bazı Alman otomobillerinde de kullanıldığı tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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