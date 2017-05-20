En popüler torrent sitelerinden biri daha kapandı. ExtraTorrent bugün yayınladığı açıklamayla sitenin kapandığını duyurdu. Site ile birlikte ETRP rip grubu da dağıldı.



En popüler torrent sitelerinden biri daha kapandı. ExtraTorrent bugün yayınladığı açıklamayla sitenin kapandığını duyurdu. Site ile birlikte ETRP rip grubu da dağıldı.



Film ve müzik şirketlerinin baskısı altında ezilen torrent siteleri bir bir kapanmaya devam ediyor. Popüler torrent sitesi KickAssTorrents'in kısa süre önce kapatılmasının ardından bir başka popüler torrent sitesi daha kapandı. ExtraTorrent bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamayla sitenin kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu.



ExtraTorrent, PirateBay'den sonra dünyanın en popüler ikinci torrent sitesiydi. Daha önce de zaman zaman ulaşıma kapatılan ama farklı adreslerle geri dönen site, bu kez geri dönmeyecek. Sitenin kalıcı olarak kapandığını duyuran site yöneticileri, ExtraTorrent adını taşıyan sahte sitelerin ortaya çıkması ihtimaline karşı kullanıcılarını uyardı. Böylece 2006 yılından beri yayında olan popüler bir torrent sitesi daha tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Kapatma kararının ardından TorrentFreak site yönetimi ile iletişime geçti ama site yöneticileri kapatma kararının arkasındaki nedenleri açıklamadı.



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