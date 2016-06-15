POPÇU NEZ, GİTTİĞİ MEKANDA SAPIĞIYLA BURUN BURUNA GELDİ
Gittiği lüks bir mekanda kendisini uzun süredir sosyal medyadan rahatsız eden sapığıyla karşılaşan Nez, büyük korku yaşadı.
Popçu Nez'i rahatsız eden Kemal N. hakkında dava açıldı. İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Kemal N., ünlü şarkıcıyı bir süredir sosyal paylaşım sitesi üzerinden takip ediyordu.
DUDAKLARINI YALAMAYA BAŞLADI
Nez, 5 Mayıs günü Beyoğlu'nda lüks bir mekana gitti. Mekanda bulunduğu sırada sosyal paylaşım sitesi üzerinden bildirim yaptı. Bir süre sonra kendisine sosyal medyadan bir mesaj geldi. Mesajda kendisinin gizlice çekilmiş fotoğrafı vardı. Nez, dışarı çıkığı sırada yanından bir adam geçti. Adam, Nez'e doğru dudaklarını yalamaya başladı. Can güvenliğinden endişe eden Nez, takip edilme korkusuyla Beyoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, soruşturma sonunda Kemal N. hakkında cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuyla dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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