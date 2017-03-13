POP KRALİÇESİ JONİ SLEDGE YAŞAMINI YİTİRDİ
1970'lerde ABD'de soyadı Sledge olan dört kız kardeş tarafından kurulan ünlü Sister Sledge grubunun üyesi Joni Sledge, 60 yaşında hayatını kaybetti.
'We are Family' adlı şarkıyla tanınan Sister Sledge grubunun reklamcısı Biff Warren, Joni Sledge'in bir arkadaşı tarafından cuma günü Arizona Phonebc kentindeki evinde ölü bulunduğunu bildirdi.
Sledge'in hasta olmadığını belirten Warren, ölüm sebebinin henüz bilinmediğini kaydetti.
Sosyal medya üzerinden Joni Sledge'in ölümünden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Sister Sledge grubu, onu çok özlediklerini aktardı.
kaynak:milliyet
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