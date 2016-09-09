Akaryakıt dağıtım şirketleri benzine 12, motorine ise 6 kuruş zam yaptı



Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12, motorine ise 6 kuruş zam yaptı.







Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,01 liradan 4,07 liraya, İstanbul'da 3,96 liradan 4,02 liraya, İzmir'de 3,99 liradan 4,05 liraya çıkacak.







